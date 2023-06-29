После мощного пожара жителям города Кольчугино оказывается помощь.
Напомним, что ночью 28 июня...
После мощного пожара жителям города Кольчугино оказывается помощь.
Напомним, что ночью 28 июня произошел пожар на ул.Строительная д.14 и 16, в городе Кольчугино. В результате пострадало 8 семей из 8 квартир. Несколько человек находятся под наблюдением специалистов в Кольчугинский ЦРБ.
"Сейчас оказываем жителям помощь в восстановлении крыши и жилья, решаем вопросы с предоставлением маневренного фонда, оказываем необходимую психологическую помощь и поддержку, обеспечиваем предметами первой необходимости", - рассказал глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов в своем телеграм-канале.
Случайные свидетели происшествия, студенты Кольчугинского колледжа, помогли выбраться жителям из горящего здания. Александр Бран, Александр Строганов, Кирилл Макаров, Петр Морозов, Сергей Назаркин проявили смелость и вывели из горящего здания взрослых и детей, тем самым спасли людям жизнь, добавил глава города.
Фото pxfuel.com