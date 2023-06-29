После мощного пожара жителям города Кольчугино оказывается помощь. Напомним, что ночью 28 июня...

После мощного пожара жителям города Кольчугино оказывается помощь.Напомним, что ночью 28 июня произошел пожар на ул.Строительная д.14 и 16, в городе Кольчугино. В результате пострадало 8 семей из 8 квартир. Несколько человек находятся под наблюдением специалистов в Кольчугинский ЦРБ."Сейчас оказываем жителям помощь в восстановлении крыши и жилья, решаем вопросы с предоставлением маневренного фонда, оказываем необходимую психологическую помощь и поддержку, обеспечиваем предметами первой необходимости", - рассказал глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов в своем телеграм-канале.Случайные свидетели происшествия, студенты Кольчугинского колледжа, помогли выбраться жителям из горящего здания. Александр Бран, Александр Строганов, Кирилл Макаров, Петр Морозов, Сергей Назаркин проявили смелость и вывели из горящего здания взрослых и детей, тем самым спасли людям жизнь, добавил глава города.Фото pxfuel.com