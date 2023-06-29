После суда во Владимирской области работодатель выплатит сотруднику более 150 тысяч рублей...

После суда во Владимирской области работодатель выплатит сотруднику более 150 тысяч рублей компенсации.Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено гражданское дело об установлении факта трудовых отношений, обязании внести запись в трудовую книжку, взыскании компенсации за время вынужденного прогула и за неиспользованный отпуск, а также компенсации морального вреда.Истец обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с иском к частной охранной организации (ЧОО), в котором просил признать период его работы в ЧОО в должности охранника трудовыми отношениями, включая период вынужденного прогула. А также обязать ЧОО внести в трудовую книжку запись о работе в должности охранника; взыскать с ЧОО компенсацию за время вынужденного прогула и компенсацию за неиспользованный отпуск.Он показал, что выходил на работу с 8 утра до 8 часов следующего дня. Неоднократно обращался за копией трудового договора, но так его и не получил. В мае 2022 года его не допустили к работе по неизвестной причине и начался его вынужденный прогул. В итоге, бывший охранник остался еще и без записи в трудовую книжку и компенсации за неиспользованный отпуск.Судом учел, что в приказе по ЧОО на охрану объекта медицинского учреждения был указан истец. также он представлены графики дежурств с печатями и подписями должностных лиц. В здании, которое охранял истец, происходило срабатывание пожарной сигнализации. И он расписывался в Актах проверки как представитель охранной фирмы.В итоге, суд постановил: работа в спорный период выполнялась постоянно, с ведома и под контролем работодателя.Истец обязан внести данные в трудовую книжку и выплатить за вынужденный прогул 122 369 рублей. А таже компенсацию за неиспользованный (24 120 рублей) и за моральный вред 20 000 рублей.Фото: https://www.pxfuel.com