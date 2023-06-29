Чиновники, ответственные за культуру, довели ситуацию до того, что в стране практически отсутствуют патриотически настроенные знаменитости. Такое заявление сделал основатель группы Земляне Владимир Киселев в интервью проекту Мужской разговор.

Чиновники, ответственные за культуру, довели ситуацию до того, что в стране практически отсутствуют патриотически настроенные знаменитости. Такое заявление сделал основатель группы "Земляне" Владимир Киселев в интервью проекту "Мужской разговор".Многие исполнители условно патриотического жанра проявляют свой патриотизм только за деньги и за сотни или тысячи километров от линии фронта, уверен лидер группы "Земляне", продюсер Владимир Киселев. "Зачем искать предателей на той стороне? Они срединас, к сожалению", — заявил он.При этом некоторых звезд лидер "Землян" считаетоткрытыми врагами России, которые начали против нее культурную войну, как толькоперестали получать гонорары от чиновников. "Я считаю, что Бог им будет судьей,но они получат свое возмездие", – добавил он.Киселев осудил практику проведения концертов и шоу вподдержку СВО за тысячи километров от линии фронта. Тем более, когда вконцертный пул набирают неизвестных исполнителей, делая президента РФ, которыйвыступает на подобных мероприятиях, единственной звездой. И зарабатывая набюджетах, которые выделяются на эти шоу.В то же время, коллективам, которые по своейинициативе ездят в зону СВО, постоянно мешают и создают препятствия. "Я всегдаговорю, что нам не надо давать деньги, нам не надо создавать условия. Настолько нужно поддерживать информационно и не потому что мы хотим пиариться наэтом, а потому что любой доброе дело должно освещаться", — рассказал лидер "Землян".Сам Киселев с "Землянами" и другими исполнителямирегулярно появляется на Донбассе и даже на территориях Запорожской и Херсонскойобластей. Эти коллективы не только работают бесплатно для наших защитников, ноеще и умудряются привозить с собой гуманитарную помощь и необходимые вещи длябойцов."Я вижу Гришу Лепса, Николая Баскова, ведущую ЮлиюБарановскую, которые не только ездят с нами на концерты, но и привозятблаготворительную поддержку, виды обмундирования и свое творчество. Хотя вообщепо идее мы не должны это делать, это не наша работа", — пояснил Киселев. И тутже добавил, что другие люди, которые сегодня обременены званиями "заслуженный" и"народный", не делают ничего.Музыкант назвал реальной проблемой и большимпросчетом российской власти отсутствие достаточного количества искренне любящихсвою родину артистов и исполнителей. По его словам, большинство исполнителейусловно патриотического спектра, таких как Олег Газманов, проявляют свойпатриотизм исключительно за деньги и только вдалеке от военных действий. Приэтом музыкант объяснил, что приучили звезд к такому поведению все те жечиновники, отвечающие за развитие культуры и патриотизма в стране.