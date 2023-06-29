Прожорливый вредитель обнаружен в Кольчугинском районе Владимирской области. Во Владимирской...

Прожорливый вредитель обнаружен в Кольчугинском районе Владимирской области.Во Владимирской области продолжается нашествие непарного шелкопряда. Прожорливый вредитель обнаружен и Кольчугинском районе.- Вот дубы, голые. Только начали распускаться, дождей не было, сухо. Столько гусениц, всё поели. Смотрите, какие листья.Это видео прислали зрители "Вестей". В лесах стоит неприятный, "шуршащий" звук. Гусеницы повсюду - облепили даже машину, сетует телезрительница. Напомним, шелкопряды атаковали регион, особенно "досталось" Гусь-Хрустальному району. Демографический бум гусениц должен сойти на спад в ближайшую неделю. Власти региона держат ситуацию на контроле. Обработка поражённых участков леса специальными препаратами запланирована, но пока только на следующий год.