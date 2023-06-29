Декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета Ольга Цейликман отметила, что применение такой диеты оказывает положительное воздействие на пациентов с синдромом посттравматических стрессорных расстройств.

Ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с исследователями из Уральского федерального университета, Институтом экспериментальной медицины (г. Санкт-Петербург) впервые доказали и продемонстрировали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). Об этом ТАСС в четверг сообщила декан факультета Ольга Цейликман."ПТСР - это тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Проблема профилактики и лечения ПТСР является одной из наиболее злободневных задач не только для медицины, но и для цивилизации в целом. Основным препятствием для эффективной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств. И впервые в России, а, может быть и в мире, наши ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета в содружестве с исследователями из УрФУ и учеными из Института экспериментальной медицины продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой", - рассказала декан.По ее словам, в исследованиях, выполненных на лабораторных белых крысах, подвергнутых экспериментальному ПТСР, животным добавляли сыр твердых, зрелых сортов в пищевой рацион на протяжении 14 дней. А другая группа аналогичных крыс с ПТСР содержалась на обычном рационе."Было однозначно установлено, что у крыс, содержащихся на обычном пищевом рационе, наблюдалась повышенная тревожность. При этом в тех отделах мозга, где формируется долговременная память, а именно в гиппокампе, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина. Употребление же сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, то есть белковых факторов пластичности нейронов", - пояснила декан.Она добавила, что ПТСР у человека может привести как к поведенческим расстройствам, так и к осложнениям для сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, иммунной систем. В настоящее время в мире существуют лишь попытки осуществить лечение ПТСР исключительно психотерапией. Кроме того, акцентируется внимание на важности диеты в коррекции ПТСР.