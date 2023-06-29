С начала 2023 года 980 владимирских семей распорядились материнским капиталом через...

С начала 2023 года 980 владимирских семей распорядились материнским капиталом через банки.Обратиться напрямую в финансовые организации семьи могут в том случае, если решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита, напоминают во владимирском отделении Социального фонда. Благодаря информационному обмену между фондом и банками родителям достаточно подать заявление о распоряжении капиталом вместе с оформлением кредита. Дополнительно обращаться в Соцфонд не нужно.Если займ уже оформлен, семьи подают заявление о распоряжении в Соцфонд. Приносить документы и справки не нужно. Эта информация также придёт в рамках взамодействия с кредитными организациями.