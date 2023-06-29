Сельские пенсионеры Владимирской области получат прибавку без подачи заявления. С 2024 года...

Сельские пенсионеры Владимирской области получат прибавку без подачи заявления.С 2024 года беззаявительный порядок назначения надбавок к страховой пенсии за длительный стаж работы на селе.Право на надбавки имеют представители более 500 профессий, ведущих деятельность на сельскохозяйственных предприятиях, связанных с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции, сообщает https://rg.ruПодавать заявления и документы в территориальные органы Социального фонда больше не потребуется. Перерасчет произведут автоматически и уведомят об этом через Госуслуги или по почте. Речь идет о выплатах за непрерывную работу в сельском хозяйстве в течение 30 лет.Фото: https://www.pxfuel.com