Григорий Лепс заговорил с журналистами о ЗОЖе.

Григорий Лепс заговорил с журналистами о ЗОЖе.Григорий Лепс, который нечасто удостаивает светские мероприятия своим визитом, накануне посетил концерт, устроенный артистами лейбла RockFam. Прямо перед мероприятием он пообщался с журналистами и дал им небольшое интервью.Поведал певец, появившийся на публике впервые за долгое время, о причинах своего затворничества. Оказывается, каждый день очень много часов он уделяет работе: вначале репетирует, затем отправляется на выступления. А бывает, что проходят они в другом городе, поэтому свободного времени становится еще меньше.Рассказал Григорий Лепс также о своих хобби и образе жизни. Он следит за фигурой: перед тем, как поехать на студию, обязательно занимается физкультурой. Раньше, признается артист, даже пробовал диеты, однако соблюдать их все сложнее."У меня довольно крепкая сила воли: дал слово – держи. В последнее время она стала страдать, конечно, но, видимо, это с возрастом", – сдал себя с потрохами Лепс.Не обошел певец и тему вредных привычек. ЗОЖ предполагает отказ от удовольствий, к которым привыкли как звезды, так и обычные граждане. Есть среди широкого спектра таких сомнительных радостей и желание опрокинуть рюмку-другую, ведь этот процесс доставляет, по словам Григория, большое удовольствие."Такое тоже бывает", – рассмеялся Григорий Лепс, сознавшись в своем грешке.