В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль Кабардино-Балкария-2023. Он проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд этого года – актриса театра и кино Екатерина Волкова – звезда фильмов Вдох-выдох, Чужие и близкие, Скорая помощь.

В Нальчике продолжается Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023". Он проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Среди звезд этого года – актриса театра и кино Екатерина Волкова – звезда фильмов "Вдох-выдох", "Чужие и близкие", "Скорая помощь".В будущем году Вам исполнится 50 лет. Как удалось так хорошо сохраниться?Не напоминайте мне про юбилей! (улыбается). Меня часто спрашивают про секрет хорошей формы, а секрета-то никакого и нет. Я просто много работаю и мало ем. Не ем хлеб, не налегаю на сладкое.И совсем не верится, что Вы уже бабушка – в 2022-м на свет появился внук!С гордостью говорю, что я бабушка замечательного внука Тимофея Волкова! Я была на родах у моей старшей дочери Валерии и даже сама перерезала пуповину. Это же такой ответственный момент, а присутствие близкого человека всегда помогает. Когда увидела весь процесс со стороны, то была очень впечатлена – показалось, что легче самой четвертого ребенка родить! (улыбается). Мы плакали от счастья, от умиления, от появления новой жизни.Вы сама – многодетная мама. Расскажите о судьбе детей – чем увлекаются, о чем мечтают...Старшая дочь Валерия училась в Марбурге (университетский город в Германии – Прим. ред.) на социолога и психолога, занимается психотерапией через танцы. В пандемию она приехала в Москву и тут решила остаться. Сыну Богдану – 16 лет, он учится в школе с английским уклоном, играет в школьном театре, увлекается историей, собирается поступать в МГИМО на политтехнологию, увлекается компьютерными играми. Последнее, признаться, меня расстраивает. Когда его отец Эдуард Лимонов спросил, что подарить Богдану на 10-й день рождения, он попросил игровую приставку. И я считаю своей самой большой ошибкой, что позволила это. Ведь сейчас, когда сын перестает себя контролировать и слишком много времени проводит за игрой, а я забираю приставку, он начинает кричать: "Ты не имеешь права! Это подарок папы!" Но когда он приезжает на дачу, я ему так же указываю на турник, который сделал Эдуард Лимонов, и это тоже подарок папы. А младшая дочь – 14-летняя Александра – учится в той же школе, но только на отделении искусств – она хорошо поет. Кстати, ее отец Лимонов мечтал, чтобы она стала певицей. Сейчас у Богдана и Александры непростой подростковый возраст.Может, им просто нужен отец рядом? Не пробовали найти себе нового мужа? У Вас же богатый опыт в этом плане!Опыт-то богатый, но муж-то умер (Лимонов скончался в 2020-м – Прим. ред.)! А нового не знаю, где взять... Никого нет на примете, ведь я слишком умная, а мужчины таких боятся. Я никого специально не ищу – мне некогда! Не на сайт же знакомств мне идти, где и без того полно чужих анкет с моими фотографиями! Для меня это было бы унизительно.Коли Вы вспомнили про покойного мужа, не могу не спросить, читают ли Ваши дети его книги?В книгах Эдуарда было много нецензурной лексики, через которую он выражал свои чувства. Поэтому пока какие-то его произведения я детям не рекомендую. Например, роман "Это я – Эдичка" он пока не видел. Но сын уже прочел много книг Лимонова, которые я переиздала.А скандальная слава отца детям не мешает?Конечно, "добрые люди" норовят сказать им, что-то типа: "Твой папа – ***с". Но сын адекватно относится к разнице яркой биографии отца и его литературного героя.У Вас было три официальных мужа и Вы едва не стали супругой режиссера Эдуарда Боякова. Не жалеете, что не случилось в итоге?Мы жили с ним четыре года. Четыре года страданий и метаний! Я, честно скажу, перекрестилась, когда отношения закончились. И когда я услышала его интервью Катерине Гордеевой, где он предлагал лишить женщин избирательного права, то подумала, что у человека, наверное, начался маразм... Хотя был и хороший момент – он научил меня быть самостоятельной. После нашего разрыва, спустя много лет, я пришла в спектакль "Женщины Есенина", который выпускался во МХАТе им. Горького. Но когда я увидела, что он хочет разрушить созданный Галиной Полищук рисунок спектакля, поняла, что не смогу с ним там работать, и лишний раз убедилась, что Бояков – абьюзер (человек, который личные границы другого человека, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли – Прим. ред.). Так что, слава Богу, что не стала его женой!А ведь он кажется воцерковленным человеком – повсюду иконы, кресты, говорят, во МХАТе даже молельная комната с мощами была!Когда я с ним познакомилась в 2002 году, он был помешан на эзотерике, увлекался тантрой (эзотерические индийские традиции, представленные в буддизме, бон и индуизме – Прим. ред.), и привел меня в этот мир. У нас дома не было икон, крестов и мощей, а были коврики для йоги и благовония, звучали мантры. А сейчас он с той же силой стал челом бить перед православными иконами... Мне этим метаморфозы кажутся странными... Не верю!