Смотрите Вести в 14.30: резонансный случай с гибелью ребенка в Муроме стал поводом для брифинга...

Смотрите "Вести" в 14.30: резонансный случай с гибелью ребенка в Муроме стал поводом для брифинга МЧС.Пляжные антилидерыНаш регион вошел в антирейтинг по обстановке на водоемах.- Родители должны четко понимать, где находится их ребенок. Резонансный случай с гибелью ребенка в Муроме стал поводом для брифинга МЧС.Заключение поневоле- Супруга инвалида первой группы просит мэрию установить пандус. Всё в квартире не приспособлено для реабилитации больного. Но почему чиновники проигнорировали просьбу?Немецкие русские- Русские немцы, которые повлияли на ход истории нашей страны. Кто они? Открыл Антарктиду с нашим земляком Лазаревым. Серия графических картин - в творчестве Александра Ерашова.Автодор "на спорте"- Международный заплыв в акватории Оки. Мы не только классно строим хорошие дороги. Дорожники, которые строят мост в Муроме, стали самой крупной корпоративной командой в истории фестиваля.Приручить музыку- Музей забытой музыки побывал в Суздале. Как музыкант-самоучка начал создавать инструменты из подручных материалов?