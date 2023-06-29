Смотрите Вести в 21.05: Чиновники оставили без помощи лежачего инвалида. Никому лежачие не...

Смотрите "Вести" в 21.05: Чиновники оставили без помощи лежачего инвалида.Никому лежачие не нужны!- Супруга инвалида первой группы просит мэрию установить пандус. Почему чиновники проигнорировали просьбу?Законодательный импульс.- Ужесточение штрафов за несанкционированный мусор и поддержка семейного бизнеса. Итоги очередного заседания Заксобрания.Теплые реформы.- И готовь трубы летом. Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе?