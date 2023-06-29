Смотрите Вести в 21.05: Чиновники оставили без помощи лежачего инвалида.
Никому лежачие не...
Смотрите "Вести" в 21.05: Чиновники оставили без помощи лежачего инвалида.
Никому лежачие не нужны!
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