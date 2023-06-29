Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что инвесторы, строящие спортивные объекты, получат дополнительную поддержку от города.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что инвесторы, строящие спортивные объекты, получат дополнительную поддержку от города.Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки инвестиционных проектов в сфере строительству спортивных объектов. Отныне застройщики могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки от города.В частности, если она получат специальный статус инвестиционного приоритетного проекта, то смогут на четверть снизить нагрузку по региональным налогам. Об этом столичный градоначальник рассказал в своем телеграмм-канале.Согласно постановлению, подписанному мэром Москвы, власти города уменьшат ставку налога на прибыль с 17% до 13,5% для застройщиков, получивших специальный статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП).Кроме того, они смогут обнулить ставку налога на имущество. Земельный налог будет снижен до 0,7% процента от начисленного, а арендную ставку — до 0,01% от кадастровой стоимости."По Программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы могут воспользоваться повышенными коэффициентами при расчёте размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка", – заключил Сергей Собянин.К слову, на данный момент в Москве реализуется 14 ИПП на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей частных инвестиций. Город выделил застройщикам льготы на сумму 925 миллионов рублей. По итогам запланировано создание более десяти тысяч рабочих мест.