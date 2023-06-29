Роза Сябитова рассказала о том, как обеспечить младенцу крепкий сон.

Роза Сябитова рассказала о том, как обеспечить младенцу крепкий сон.Почти год прошел с того момента как Роза себе этого стала бабушкой. Этот долгожданный статус подарила ей дочь Ксения.Несмотря на все радостные переживания было и то, что сильно омрачало настроение как самой Розе, так и ее дочери. Малышка спала очень плохо, из-за чего женщинам приходилось следить за ней буквально вахтовым методом, чтобы давать друг другу возможность немного выспаться.Теперь же, чтобы помочь тем, кто оказался в такой же ситуации, новоиспеченная бабушка Роза Сябитова поделилась народными мудростями. В своем Телеграмм канале она опубликовала несколько советов, которые смогут помочь обеспечить крепкий сон младенца.В старину, поделилась Роза, в ноги беспокойному ребенку клали березовое полено: якобы оно помогало ему спать так же крепко и неподвижно. Не забывали, впрочем, и о колыбельных."Верили тогда мамочки, что богиня Леля стояла рядом и подсказываласокровенные слова, но слышать их дано было только любящей матери", – рассказала Роза Сябитова.Именно благодаря этим чистым и полным нежности песням, уверена Роза Сябитова, когда-то крепко спали ее сын и дочь, а сейчас – спит ее внучка.