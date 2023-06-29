Более 90 табло на остановках Владимира подключат к ИТС – интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщает «Владупрадор». В результате пассажиры смогут получать более быструю и

Более 90 табло на остановках Владимира подключат к ИТС – интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщает «Владупрадор». В результате пассажиры смогут получать более быструю и точную информацию о расписании движения общественного транспорта, метеосводках и чрезвычайных ситуациях. Подключение табло к ИТС выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!