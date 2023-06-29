В Кольчугино задержали местного жителя, который незаконно приобрёл в Москве 32 тысячи пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость немаркированной продукции составила 3,8 миллионов рублей.

В Кольчугино задержали местного жителя, который незаконно приобрёл в Москве 32 тысячи пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость немаркированной продукции составила 3,8 миллионов рублей. Мужчина хранил товар в двух складских помещениях и магазине. В дальнейшем он хотел продать эти сигареты. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме.