Медицинскую помощь ребятам оказывают в неотложке.

Правительство Владимирской области передает, что с начала 2023 года в травматологии ОДКБ спасли жизнь 6000 детям от полученных ими ожогов, черепно-мозговых травм, вывихов, ушибов, переломов. Это 1200 подобных случаев в месяц и 40 в день.Власти поясняют, что медицинскую помощь ребятам оказывают в неотложке. Если у нее нет возможности принять ребенка или необходимой поддержки, то его переводят в стационарное отделение. Здесь уже работают специалисты в области нейрохирургии, ожоговой и скелетной травмы.