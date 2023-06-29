Ещё 866 появятся в июле в Гусь-Хрустальном, Камешково, Муроме и Собинском районе.

В 7 районах Владимирской области установили более 900 энергосберегающих светильников. В текущем году на реализацию проектов по повышению энергоэффективности выделено почти 138 млн рублей.Как рассказали в правительстве, в регионе построят и модернизируют 12 котельных, замененят 1776 светильников.К концу июня уже завершена модернизация уличного освещения во Владимире, Киржаче, Красной Горбатке, в селах Собинского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Вязниковского районов, где смонтировано 910 энергосберегающих фонарей. Ещё 866 появятся в июле в Гусь-Хрустальном, Камешково, Муроме и Собинском районе.