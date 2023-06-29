Сегодня отмечается день поиска кладов и секретов.

День поиска кладов и секретов — так звучит название неофициального праздника, который отмечается сегодня. В музее-заповеднике «Александровская слобода» практически каждый архитектурный памятник имеет свою таинственную историю, связанную либо с сокрытием, либо с поисками сокровищ и подземными ходами.Самая известная легенда — о богатейшей царской либерее — пропавшей библиотеке Ивана Грозного. Именно здесь, в любимой загородной резиденции государя, в конце XVI века теряются следы этого мифического собрания. Никто сегодня не может с полной уверенностью сказать, существовала ли она в реальности. Но считается, что бесценные фолианты были надежно спрятаны Грозным в неведомых лабиринтах одного из царских дворцов... И, вполне возможно, — именно в опричной столице.Кроме того, спешно покидая Слободу после смерти царевича Ивана, государь меньше всего заботился о том, все ли собрано в дорогу. А его приближенные и подумать не могли, что Грозный оставляет любимую вотчину навсегда! Вполне возможно, что в хранилищах, подвалах, тайниках оставалось много добра...Это подтверждает и народная молва. Местный житель, некий Анатолий Шелетов, рассказывал, что, будучи подростком, обожал исследовать царскую территорию. Однажды вместе с приятелем попал нечаянно в подземелье с книгами, ободрал несколько обложек с шитьем и каменьями да снес знакомому. Толком объяснить, где расположен тайник, он так и не смог. А позднее рассказывал Анатолий внучке и про подземный ход, выложенный бревнами в метр высотой, и про склеп со скелетами в облачении. С одного снял он перстень, а на вырученные деньги семья купила корову. Благодаря внучке Елене эти истории получили широкую огласку, о них подробно писала местная газета.С сокровищами той эпохи связана и легенда о небольшом озере в окрестностях Александровского кремля. Это озеро «Коринское» (изначально окрещенное так в народе за отражение в его водах коры многочисленных деревьев по берегам). В XVI столетии здесь расположилась государева застава, охраняющая покой монаршей резиденции так, что даже птица не могла пролететь в Слободу без ведома царя. Дозорные неустанно следили за прибывающими и могли покарать подозрительного путника. Тогда-то озеро и поменяло название на «Каринское» (от слова «кара»). В народе ходит молва, что преданные царевы слуги как-то настигли здесь обоз с награбленным добром, но часть добычи изменники успели утопить. Легенда гласит, что пытали тех и других. И под страхом смертной кары все признавались, что две телеги серебра лежат на дне озера Каринского. Но сокровища так и не нашли.Былую славу и богатство опричной столицы подтверждают и многочисленные находки монетных кладов под стенами и в окрестностях слободского кремля. Это русские серебряные монеты XVI — XVII вв. в глиняных кубышках-кувшинчиках: «копейка», «денга» и «полушка». (Самым крупным номиналом была копейка, весившая всего 0,68 г.) Неровные овальные пластинки размером с ноготь походили на рыбью чешую, за что и получили название «чешуйки». Да мало ли находок на Александровской земле «всплывало» за эти столетия. И каждая обрастает богатыми легендами, будоража воображение и щедро даря надежду найти когда-нибудь свой особенный клад, который откроет еще непознанные средневековые тайны единственной опричной столицы!