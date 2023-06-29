Большой скейт-парк сделают в Царицыне рядом с новой трассой.

Большой скейт-парк сделают в Царицыне рядом с новой трассой.Возле строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги появятся спортивные объекты и скейт-парк, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Согласно проекту благоустройства, на участке сделают места для отдыха, площадки для занятий баскетболом и настольным теннисом, скейт-парк. Объекты объединит пешеходный бульвар, который станет основной прогулочной зоной. Вдоль бульвара будет велодорожка. Заммэра отметил, что все площадки вдоль улицы Бехтерева сделают на безопасном расстоянии от пешеходных маршрутов.Скейт-парк будет довольно большим. Его площадь составит одну тысячу квадратных метров. Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на том месте появится 14 стрит-фигур для выполнения трюков – такие, как рампы, рейлы и трамплины. Там можно будет кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах.Там же сделают воркаут-площадку, которая включит в себя брусья, качели, турники, перекладины для колец, кронштейны для крепления волейбольной сетки, скалодром, шведские стенки и рукоходы. Также планируется установить малые архитектурные формы для отдыха.На участке установят:качели;гамаки;лавочки;домики со скамьями;мини-амфитеатры;теннисные и шахматные столы;тренажеры.Под строительством участка МСД от Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД подразумевается строительство почти 17 километров дорог (4,9 километра – основной ход, 12 километров – улично-дорожная сеть). Эта часть скоростного диаметра свяжет районы Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. А благодаря МСД в целом улучшится транспортное обслуживание 48 районов столицы, в которых проживают свыше пяти миллионов человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД – от Лухмановской до Покровской улицы. Протяженность этой дороги составляет 4,7 метра. Подробнее об этом "Дни.ру".