Гадюка напала на четырехлетнего мальчика в округе Домодедово.

Гадюка напала на четырехлетнего мальчика в округе Домодедово."Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – сокрушался еще Александр Сергеевич Пушкин. Однако, не упомянул классик в своем стихотворении о змеях – еще одном неизменном и смертельно опасном спутнике лета.Из-за изменения климата змеи с каждым годом приближаются все ближе к жилым поселением, а потому в новостях все чаще всплывают новости об укусах змей. Например, в округе Домодедово госпитализировали четырехлетнего мальчика. Произошло это, сообщает , в СНТ "Лесная Даль-Юсупово".Нападение змеи произошло, пишет интернет-издание , около 17:00. Родители мальчика сразу же вызвали скорую, которая увезла мальчика в состоянии средней степени тяжести.Укус, как сообщает со ссылкой на персонал больницы, пришелся в зону щиколотки. Пострадавшему мальчику назначен курс лечения.