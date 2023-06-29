Смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад.

Смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад.В Екатеринбурге ранним утром четверга, 29 июня, было обнаружено тело малыша, о пропаже которого в правоохранительные органы сообщили лишь несколько дней назад. Меж тем, смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад.Об этом сообщает со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области. По данным , опекун скрыл факт смерти ребенка от социальных служб."Все это время разыгрывалась постановка с демонстрацией того, что никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика", – цитирует официального представителя регионального главка МВД портал .