В Гусь-Хрустальном местный житель подал в суд на своего работодателя и выиграл дело. Как оказалось, мужчина устроился в частную охранную организацию, подписал трудовой договор, но на руки

В Гусь-Хрустальном местный житель подал в суд на своего работодателя и выиграл дело. Как оказалось, мужчина устроился в частную охранную организацию, подписал трудовой договор, но на руки его так и не получил. В мае 2022 года мужчину по непонятной причине не допустили до работы. Помимо этого, работодатель не внес запись о его работе в трудовую