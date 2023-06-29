Речь идёт о лицах, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.

В Коврове чиновники увеличат себе зарплаты на 5%. Как сообщают коллеги из издания , речь идёт о лицах, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.Решение горсовета связано с обеспечением повышения реального уровня зарплаты, а также с индексацией окладов в связи с ростом цен. Повышение произойдёт с 1 июля.Напомним, что ранее Александр Авдеев на 5% жалованье бюджетников 33-го региона. Указ подписан 18 мая.