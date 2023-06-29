Супруги из злополучной квартиры на 9-ом этаже замучили соседей. Они не платили за коммуналку, не чинили сломанную сантехнику и постоянно затапливали квартиры снизу. Кроме того, соседи

Супруги из злополучной квартиры на 9-ом этаже замучили соседей. Они не платили за коммуналку, не чинили сломанную сантехнику и постоянно затапливали квартиры снизу. Кроме того, соседи регулярно жаловались на зловонный запах и кучу мух, которые постоянно скапливались у двери в квартиру. Замученные соседи пожаловались председателю ТСЖ, он подал иск в суд. Стоит отметить, что квартира