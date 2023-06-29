Столичные дома готовят к отопительному сезону.

Столичные дома готовят к отопительному сезону.Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о подготовленной к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону трети жилых домов столицы. Ведется масштабная работа, в которой задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций.По словам Бирюкова, в настоящий момент к отопительному сезону подготовлено свыше 11 тысяч жилых домов. "В них возобновлено горячее водоснабжение после гидравлических испытаний", – рассказал заммэра.Организация испытаний тепловых сетей является одним из основных направлений подготовки к осенне-зимнему периоду. Гидравлические испытания теплосетей начались в середине мая – сразу после отключения отопления.Специалисты Московской объединенной энергетической компании (ПАО "МОЭК") до начала отопительного сезона проверят свыше 17 тысяч километров сетей. Сначала они по очереди выводят отдельные участки трубопроводов из эксплуатации. В них повышается давление, благодаря чему становится возможным выявление потенциально ненадежных зон, которые подлежат ремонту.К началу осенне-зимнего периода специалисты подготовят свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи многоквартирных домов."Все мероприятия завершим в установленный срок – до 1 сентября", – говорится в .Отопительный сезон в Москве начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше восьми градусов по Цельсию, а прогноз погоды сообщает лишь о похолодании. Тепло в дома перестает поступать, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится больше восьми градусов.В прошлом году тепло в столичные жилые дома 18 сентября, когда в городе существенно похолодало.Подробная информация об отопительном сезоне в Москве представлена на портале .Ранее Петр Бирюков рассказывал о благоустройстве 160 территорий образовательных учреждений. Эти места, по словам чиновника, станут районными точками притяжения. Подробнее об этом "Дни.ру".