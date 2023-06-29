В пятницу. 30 июня, во Владимирской области вновь пойдут дожди.
Воздух прогреется днем до ...
В пятницу. 30 июня, во Владимирской области вновь пойдут дожди.
Воздух прогреется днем до +18…+20°, сообщил ресурс"Погода от Шефа".
Облачная погода будет держаться до самого вечера. С середины дня и до его окончания будет идти сильный дождь.
Ветер слабый, максимум - 1,7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет снижаться с 739 до 735.
Народный прогноз погоды
30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. Говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». И астрономы подтвердили: в эти дни Земля снижает скорость. На ночном небе в это время видны зарницы.
Надо прислушаться к деревьям: если сосна звенит, а дуб стонет – бурю не миновать.
Фото: https://www.pxfuel.com