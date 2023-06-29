В пятницу. 30 июня, во Владимирской области вновь пойдут дожди. Воздух прогреется днем до ...

В пятницу. 30 июня, во Владимирской области вновь пойдут дожди.Воздух прогреется днем до +18…+20°, сообщил ресурс"Погода от Шефа".Облачная погода будет держаться до самого вечера. С середины дня и до его окончания будет идти сильный дождь.Ветер слабый, максимум - 1,7 метров в секунду.Атмосферное давление будет снижаться с 739 до 735.Народный прогноз погоды30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. Говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». И астрономы подтвердили: в эти дни Земля снижает скорость. На ночном небе в это время видны зарницы.Надо прислушаться к деревьям: если сосна звенит, а дуб стонет – бурю не миновать.Фото: https://www.pxfuel.com