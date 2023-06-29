Новую парковку обустроили на месте незаконно используемого земельного участка.

Новую парковку обустроили на месте незаконно используемого земельного участка.Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров рассказал, что на улице Михайлова (Рязанский район) рядом с владением 4б (строение 1) на участке площадью свыше 180 квадратных метров незаконно организовали коммерческую деятельность. Территорию заасфальтировали и огородили металлическим забором, установили шлагбаум, некапитальные строения и складские помещения. Общая площадь незаконных построек составила 115 квадратных метров.Поскольку документов на использование этого участка не было, как и разрешения на установку ограждений и возведение построек, территорию освободили. Было решено сделать парковку, которой смогут беспрепятственно пользоваться жители рядом находящихся домов. Теперь там есть 15 машино-мест.Рязанский район развивается и преображается в том числе благодаря программе "Мой район". В рамках проекта здесь построили шесть детский садов, каток с искусственным льдом, реконструирован театр, открыты диагностический медицинский центр, спортивная школа "Энтузиаст", парк "Патриот", МФЦ "Мои документы", подразделение дворца творчества имени Гайдара, тактильный сад "Шестое чувство".Кроме того, в Рязанском районе благоустроены территория возле Рязанского проспекта, парк на улице Зеленодольская, аллея героев Советского союза, пешеходная зона на Окской улице, пешеходные переходы, а также детские и спортивные площадки, хоккейные коробки, открыты станции Некрасовской линии метро "Окская" и "Стахановская". И это далеко не все, что сделано здесь по программе "Мой район", главной задачей которой является создание комфортных условий для жизни.Рязанский район стал частью Москвы в 1960 годах. С тех пор местные жители наблюдают его полномасштабное развитие.Ранееглавный архитектор Москвы Сергей Кузнецов анонсировал строительство детского сада в Рязанском районе. По его словам, новое дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров появится на Рязанском проспекте. Подробнее об этом "Дни.ру".