В Селивановском районе провели проверку после капремонта в школе и поликлинике. Как сообщили в прокуратуре, для капитального ремонта педиатрического отделения поликлиники Селивановской

В Селивановском районе провели проверку после капремонта в школе и поликлинике. Как сообщили в прокуратуре, для капитального ремонта педиатрического отделения поликлиники Селивановской ЦРБ наняли подрядчика ООО “Новая Эра”. Компания провела работы за 8,7 миллионов рублей, они завершились в декабре 2020 года. В этом году в результате проверки обнаружили потертости на стульях в коридоре и отшелушивания краски.