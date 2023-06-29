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<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2023-v-sudogodskom-rajone-sgoreli-dva-zhilyx-doma-bani-i-xozpostrojki.html" target="_blank">В Судогодском районе сгорели два жилых дома, бани и хозпостройки</a> - Пожар случился 28 июня. В диспетчерскую МЧС в 12.46 поступил сигнал о возгорании в доме №16 в деревне Горки. К моменту прибытия пожарных огонь охватил два жилых дома, бани и три хозяйственные