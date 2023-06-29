Громадная китайская армия скрытно перешла границу и окружила маленький сибирский городок. А там тишина, спокойствие... После часа ожидания китайский парламентер входит в деревню и обнаруживает кучу русских мужиков в пивной. Вломившись туда, он громко объявляет:
- Русские, сдавайтесь. Мы, доблестная китайская армия, объявляем вам войну.
Кто-то, оторвавшись от стола, спрашивает:
- А сколько вас?
- Нас - пятьдесят миллионов!
- Е-мое, - удивляется кто-то из мужиков, - где же мы вас хоронить-то будем!
еще анекдот!