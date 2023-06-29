В Суздале побывала необычная коллекция Музея забытой музыки. Дудочки, лиры, губные гармошки, ...

В Суздале побывала необычная коллекция "Музея забытой музыки".Дудочки, лиры, губные гармошки, гудки, домра и даже трещотки. В Суздале побывала необычная коллекция "Музея забытой музыки". Все инструменты сделаны воронежским мастером Сергеем Плотниковым. В коллекции музыканта около 80 инструментов. О "забытой" классике - Ангелина Свищ.Звуки свирели, как песнь соловья. Мелодия народная - из глубины веков. В умелых руках Сергея Плотникова она оживает и звучит по-новому.20 лет назад мастер и подумать не мог, что начнет заниматься музыкой. Как по волшебству все изменила новогодняя ночь.Сергей Плотников, мастер народных инструментов (г. Воронеж):- На Новый год жена мне подарила книгу о народных инструментах с чертежами. Книгу Василия Бычкова. Думала, что я как рабочий человек сделаю по этой книге трещотку или дудочку, но я на этом не остановился. Понеслось. Хотя к музыке я отношения не имел.Сразу создать инструмент не получилось: не хватало музыкального образования. Изучить музыкальную грамоту Сергею помог коллега. Вместе работали в интернате для детей-сирот. Первым инструментом который создал Сергей, стала волынка. Сейчас в коллекции воронежца - 80 народных инструментов, сделанных своими руками: дудочки, лиры, губные гармошки, гудки, трещотки. Но любимыми остаются гусли и колесная лира.Сергей Плотников, мастер народных инструментов (г. Воронеж):- Любимых у меня два: это вот гусли "Артамоновские", которые у меня висят это вот струны сдвоенные октавы настроенные и колесная лира. музыкальный инструмент который вот меня к православию привел.В прошлом слесарь, а теперь основатель "Музея забытой музыки". С Суздалем у Сергея "особые отношения". Раньше в город-музей, известный всей России, он приезжал на фестиваль "Гусли мира". В этом году сам удивлял коллекцией инструментов. Некоторые из них можно создать из подручных материалов.Сергей Плотников, мастер народных инструментов (г. Воронеж):- Делаем язычок из пластиковой бутылки. Вставляем герметично в трубочку, прожигаем отверстия, получаем - дудук воронежский. Мое изобретение.Муза Сергея Плотникова-его супруга-Инна Шатиленя. Она "подарила" мужу идею необычного музея. Помогает и с репертуаром. Инна сама сочиняет песни.Сергей Плотников, мастер народных инструментов (г. Воронеж):- Песен под гусли нет, вернее есть под песни под пляски но их мало. Поэтому чтобы на гуслях поют сегодня современные песни. Вот я очень люблю Цоя, Высоцкого и авторские, у меня жена пишет песни.Но главное, что в "Музее забытой музыки" звучит сама история. Прочная нить традиций жива. Ангелина Свищ "Вести-Владимир"