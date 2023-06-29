Мероприятие посвятили лучшим практикам в ревизии железнодорожных операций и мультимодальных перевозок.
В Суздале провели семинар органов аудита РФ, Индии и Монголии. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
Мероприятие посвятили лучшим практикам в ревизии железнодорожных операций и мультимодальных перевозок. К слову, в нём приняла участие аудитор Счётной палаты РФ, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
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Вопрос вложений стал темой для обсуждения с между российскими и зарубежными экспертами, ведь инвестпроекты подразумевают контроль за использованием ресурсов.