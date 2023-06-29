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<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2023-v-suzdale-proveli-mezhdunarodnyj-seminar-revizorov-iz-rf-indii-i-mongolii.html" target="_blank">В Суздале провели международный семинар ревизоров из РФ, Индии и Монголии</a> - Мероприятие посвятили лучшим практикам в ревизии железнодорожных операций и мультимодальных перевозок.