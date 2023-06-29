Мероприятие проведено в одном из подразделений, расположенных в прифронтовой зоне.

В зоне СВО для бойцов из Владимирской области состоялся концерт певца Данко. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Мероприятие проведено в одном из подразделений, расположенных в прифронтовой зоне.«Выступление артиста организовано при поддержке Александра Авдеева и Правительства региона, мэра Гусь-Хрустального Алексея Соколова и неравнодушных предпринимателей», - подчеркнули в Белом доме.Как отмечают сами мобилизованные, музыкальные вечера помогают солдатам отвлечься от тяжёлых будней на передовой и поднять настроение.