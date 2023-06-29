В приоритете - Италия, Абхазия, Турция, Тайланд и Беларусь.

Жители Владимирской области рассказали о планах на отпуск. Как сообщает портал hh.ru, чаще всего владимирцы выбирают поездки за границу, дачу или поход.Почти 20% намерены отправиться за рубеж. В приоритете - Италия, Абхазия, Турция, Тайланд и Беларусь. Порядка 15% опрошенных проведут время на даче, а 10% пойдут в поход. Также горожане планируют потратить дни отдыха на домашние хлопоты, а 2% даже настроены взять подработку.Около 47% респондентов смогут потратить на отпуск не более 50 тысяч рублей. Более крупную сумму выложат лишь 32%. Порядка 48% владимирцев выбирают активный отдых, а поваляться на пляже предпочитает 46%.