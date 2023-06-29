Владимирская область попала в антирейтинг по обстановке на водоемах. Об этом сегодня заявили на ...

Владимирская область попала в антирейтинг по обстановке на водоемах.Об этом сегодня заявили на брифинге в региональном управлении МЧС. С начала года на водоемах погибло уже 11 человек, за аналогичный период прошлого года жертв было 7.Сейчас в области официально открыто 43 пляжа. Неофициальных мест массового отдыха почти столько же - сорок. И это не считая запрещенных для купания водоемов. На всех водных объектах регулярно проводятся межведомственные патрулирования. Напомним, что уже зафиксирован первый случай гибели на воде ребенка. Трагедия произошла в это воскресенье в Муроме. 9 летний мальчик утонул в одном из городских прудов.Александр Головашкин, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области-главный госинспектор по маломерным судам:- Родители должны четко понимать, где находится их ребенок, чем он занимается, контролировать его поведение, еще раз провести разъяснительные беседы со своими детьми о недопустимости нахождения на этих водных объектах понимая, что если ребенок не умеет плавать, то это вдвойне угроза для него.