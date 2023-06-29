Журналисту Святославу Логинову придется отсидеть 6 лет в колонии строго режима. 29-летнего блогера поймали на распространении наркотиков. Напомним, Логинова поймали в октябре прошлого года,

Журналисту Святославу Логинову придется отсидеть 6 лет в колонии строго режима. 29-летнего блогера поймали на распространении наркотиков. Напомним, Логинова поймали в октябре прошлого года, как сообщили в УМВД, у него в рюкзаке обнаружили коробку с белым порошком. Оказалось, что это синтетический наркотик массой 200 грамм. Журналист уже успел сделать “закладки”, в тайниках обнаружили около 75