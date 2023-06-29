В городе он известен по работе в «Призыве» и активности в соцсетях.

Во Владимире блогеру и журналисту Святославу Логинову вынесли приговор по трём эпизодам покушения на сбыт наркотиков. В городе он известен по работе в «Призыве» и активности в соцсетях.Напомним, что полицейские задержали 28-летнего мужчину на «закладке». У него нашли крупную партию «синтетики» и гашиша. На фигуранта завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. По ходатайству следователя в октябре прошлого года суд владимирца под стражу.Как рассказали в Октябрьском районном суде, следующие 6 лет он проведёт в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.