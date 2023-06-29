Во Владимире волонтеры центра для животных “Дорога добра” начали проводить занятия по канистерапии. Это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с

Во Владимире волонтеры центра для животных “Дорога добра” начали проводить занятия по канистерапии. Это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Первое занятие состоялось во владимирском детском доме имени Карла Либкнехта. Его воспитанники познакомились с собакой по кличке Рыжая. Она вместе со своим куратором Ольгой Мачигиной прошла