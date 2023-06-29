Во Владимире волонтеры центра для животных “Дорога добра” начали проводить занятия по канистерапии. Это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2023-vo-vladimire-centr-dlya-zhivotnyx-doroga-dobra-nachal-provodit-zanyatiya-po-kanisterapii.html" target="_blank">Во Владимире центр для животных “Дорога добра” начал проводить занятия по канистерапии</a> - Во Владимире волонтеры центра для животных “Дорога добра” начали проводить занятия по канистерапии. Это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2023-vo-vladimire-centr-dlya-zhivotnyx-doroga-dobra-nachal-provodit-zanyatiya-po-kanisterapii.html]Во Владимире центр для животных “Дорога добра” начал проводить занятия по канистерапии[/url] - Во Владимире волонтеры центра для животных “Дорога добра” начали проводить занятия по канистерапии. Это разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с