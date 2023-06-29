Во Владимире диспетчера МЧС Ольгу Глебову проводили на заслуженный отдых под душем из...

Во Владимире диспетчера МЧС Ольгу Глебову проводили на заслуженный отдых под "душем" из брандспойтов.Областная служба пожаротушения Глебову по всем законам пожарного братства под звук сирен и воду из пожарных стволов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Ольга с детства наблюдала за работой пожарных. Ёе дом - рядом с пожарной частью. Но никогда не думала, что 25 лет посвятит спасению людей. Каждый день сутки через трое она заступала на дежурство и каждый пожар проживала вместе с пожарными, находясь на другом конце линии связи.Сама Ольга признаётся, что невозможно не переживать, когда слышишь переговоры ребят по рации, когда ищут людей, и не радоваться, когда человека спасли или когда в момент пожара человека не было дома и благодаря этому он остался жив.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.