Традиционное шествие, приуроченное к празднику боголюбовской иконы Божией матери, пройдет 1 июля. Крестный ход начнётся в 7:00 от Ново-Алексеевского мужского монастыря. Верующие пройдут до

Традиционное шествие, приуроченное к празднику боголюбовской иконы Божией матери, пройдет 1 июля. Крестный ход начнётся в 7:00 от Ново-Алексеевского мужского монастыря. Верующие пройдут до Боголюбовского женского монастыря, где в 9:00 их встретит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Водителей просят быть особенно внимательными на маршруте прохождения крестного хода и соблюдать скоростной режим. Прокомментируйте новость у нас