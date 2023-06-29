ЧП произошло 26 июня.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту 13-летнего подростка с заброшенного здания. Об этом сообщили в прокуратуре.ЧП произошло 26 июня. Компания ребят пробралась на территорию участка, ограниченного улицами Чайковского, Казарменная, Ново-Ямская, Красноармейская. Сейчас земля передана стройфирме для комплексного развития. Стоя на внешнем выступе третьего этажа здания, парень не удержался и упал вниз, ударившись о бетонное покрытие. Юного владимирца госпитализировали в ОДКБ. Правоохранители инициировали .Па материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности.