Вручение состоится 30 июня в 11 часов в Доме культуры молодежи.

Во Владимире 177 выпускников получат золотые медали. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Награждение состоится 30 июня в 11 часов в Доме культуры молодежи. Кроме школьников, в мероприятии примут участие родители и почётные гости.Больше всего медалистов в гимназии №23 — 23, ещё 13 человек закончили на «отлично» школу №31. В гимназии №35 — 12 отличников.Напомним, что в текущем году школы областного центра закончили 1672 ученика.