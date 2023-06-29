Власти обсудили меры по борьбе с заболеванием.

Во Владимирской области обсудили меры по борьбе с птичьим гриппом. За последнее время в регионе обнаружены три очага распространения заболевания.Вирус представляет опасность для хозяйств, которые занимаются разведением пернатых. На территории угрожаемых зон расположены подсобные и фермерские хозяйства. Главная рекомендация – исключить выгульное содержание особей, не покупать птиц и корм без документов.Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации, ведь одним из переносчиков являются чайки. Они сбиваются в стаи, следовательно, риск массового заражения птиц и разноса болезни по всё большим территориям возрастает в разы. На конец июня в Суздальском, Муромском и Меленковском районах найдены десятки трупов инфицированных чаек.«Ситуация остается напряжённой», - подчеркнули в Россельхознадзоре.В ближайшее время начнётся вакцинация птиц. Радиус охвата - 10 км от каждого очага распространения болезни. Для проведения прививок в область поступит 50 тысяч доз.Изучением биоматериалов, взятых у погибших птиц, займётся ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты надеются установить причины вспышек заражения птиц, которых по всей стране зарегистрировано уже порядка 50.О фактах падежа птиц можно сообщить на горячую линию: 8-910-180-08-68.