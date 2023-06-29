В 2023 году на эти цели выделят 23 млн рублей.

Во Владимирской области региональный маткапитал будут выплачивать за четвёртого и последующих детей. Закон утверждён Заксобранием.В 2023 году на эти цели выделят 23 млн рублей. Сейчас размер выплаты составляет 75 тысяч рублей.Право на получение денег на третьего и последующего ребёнка, рождённого с 1 января 2022 года, возникает начиная с 1 сентября текущего года. В текущем году во владимирских семьях родились 380 четвёртых и последующих детей.Обратиться за мерой поддержки можно от 1,5 до 3 лет со дня рождения или усыновления ребенка.