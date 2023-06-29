Во Владимирской области мужчина готовил к сбыту нелегальные сигареты почти на 4 миллиона рублей. В...

Во Владимирской области мужчина готовил к сбыту нелегальные сигареты почти на 4 миллиона рублей.В отношении жителя города Кольчугино, который подозревается в незаконном хранении немаркированных табачных изделий в особо крупном размере Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело.По версии следствия, 52-летний местный житель в 2023 году приобрел у неустановленных лиц в Москве 32 тысячи пачек сигарет, которые были не маркированы акцизными марками, в целях последующего сбыта на территории Кольчугинского района, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.приобрел в Москве 32 тысячи пачек сигарет, которые были не маркированы акцизными марками. Стоимостью не менее 3,8 миллиона рублей. И после хранил их на двух складах и магазине в Кольчугине.Следователями СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками отдела по городу Александров УФСБ России по Владимирской области противоправная деятельность выявлена и пресечена. А товар обнаружен и изъят из оборота, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области..Фигурант признал вину, расследование продолжается.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.