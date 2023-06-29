Большая часть средств будет израсходована на изготовление информационных стендов и бюллетеней.

Во Владимирской области на организацию выборов потратят 195 млн рублей. Об этом рассказали в Облизбиркоме.«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России» уже выдвинули своих кандидатов по спискам и по одномандатным округам. «Яблоко» представило лишь одного претендента-одномандатника. Скоро с фамилиями определятся «Пенсионеры за социальную справедливость» и «Справедливая Россия». Выдвижение закончится 10 июля.Уже 16 одномандатников подали документы в избирательные комиссии, среди них один самовыдвиженец.Как уточнил председатель Облизбиркома Вадим Минаев, избиратели впервые смогут проголосовать онлайн. Сами выборы пройдут с 8 по 10 сентября.На организацию процедуры потратят 195 миллионов рублей. Большая часть средств будет израсходована на изготовление информационных стендов и бюллетеней.