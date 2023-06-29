В Юрьев-Польском районе в селе Сима открыли патриотическую детскую площадку. Теперь ребята могут полазить и поиграть в почти настоящем Кремле. Площадка включает в себя спортивное

В Юрьев-Польском районе в селе Сима открыли патриотическую детскую площадку. Теперь ребята могут полазить и поиграть в почти настоящем Кремле. Площадка включает в себя спортивное оборудование, наглядный и дидактический материал, развивающие модули: семейное древо, скалодром, нейротренажёр «Ёлка», стенды «Город, страна, мир» и «Народы России», элементы «Вечный огонь». Есть даже маленький московский Кремль. Такую концепцию разработали