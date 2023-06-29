Во Владимирской области прокуратура добилась торговли лекарствами в отдаленных селах. Прокуратурой...

Во Владимирской области прокуратура добилась торговли лекарствами в отдаленных селах.Прокуратурой Меленковского района установлено, что ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» не обеспечила розничную торговлю лекарственными препаратами для населения в фельдшерско-акушерских пунктах, находящихся в с. Толстиково, с. Урваново, с Воютино. Аптек в них нет, а ближайшие аптеки расположены на значительном расстоянии.Прокурор обратился в Меленковский районный суд с требованием обязать ЦРБ устранить выявленные нарушения.Требования прокурора удовлетворены, исполнение решения контролируется прокуратурой района.Фото: https://www.pxfuel.com