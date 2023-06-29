Во Владимирской области прокуратура выявила нарушения в посадке лесов по нацпроекту...

Во Владимирской области прокуратура выявила нарушения в посадке лесов по нацпроекту "Экология".Владимирской природоохранной прокуратурой в рамках текущего надзора с участием специалистов филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Владимирской области» проведено обследование лесных участков на территории Андреевского и Владимирского лесничество.На них Андреевским филиалом ГАУ «Владлесхоз» были проведены работы по искусственному лесовосстановлению в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».Установлено, что на ряде участков высажен посадочный материал, не соответствующий требованиям, предусмотренным Правилами лесовосстановления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Так, на одном из участков в Андреевском лесничестве из общего количества сеянцев (1002 шт.), количество сеянцев, не соответствующих требуемым параметрам (по высоте стволика), составило 48 % (484 шт.). А на участке во Владимирском лесничестве из 1063 сеянцев высота стволика ниже нормативного значения зафиксирована у 887 (83 %).Это риск гибели вследствие погодных условий, зарастания сорняками, воздействия диких животных и пр.При этом сотрудниками ГКУ ВО «Андреевское лесничество» и ГКУ ВО «Владимирское лесничество» при приемке их качество признано удовлетворительным.В итоге, в Министерство лесного хозяйства региона и ГАУ ВО «Владлесхоз» внесены представления.Фото: https://www.pxfuel.com