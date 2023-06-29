Во Владимирской области прокурор добивается устранения нарушений в сфере реализации национальных...

Во Владимирской области прокурор добивается устранения нарушений в сфере реализации национальных проектов.Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения требований в сфере реализации национальных проектов.Установлено, что 24 августа 2020 между ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» и ООО «Новая Эра» заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта педиатрического отделения поликлиники на сумму более 8,7 млн рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Акты выполненных работ подписаны 11 декабря 2020. Но 22 июня 2023 на стульях в коридоре прокуратурой выявлены потертости и отшелушивания краски.При этом заказчиком претензии об устранении недостатков до настоящего времени подрядчику не предъявлялись.При проверке в МБОУ «Красногорбатская СОШ» также выявлены потертости и отшелушивания краски на деревянном полу и стенах спортивного зала, отремонтированного по муниципальному контракту в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Претензии подрядчику также не предъявлялись.В результате руководителям учреждений внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.Фото pxfuel.com