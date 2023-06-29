На все введённые льготы теперь могут рассчитывать родные военнослужащих, получивших инвалидность или погибших во время боевых действий.

Во Владимирской области расширен перечень получателей мер поддержки из числа семей участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.На все введённые льготы теперь могут рассчитывать родные военнослужащих, получивших инвалидность или погибших во время боевых действий. Сейчас семьям бойцов предоставляются следующие виды помощи: бесплатное питание в школах и детсадах, освобождение от родительской платы за присмотр за детьми в госорганизациях, дополнительное образование, психологическую и юридическую помощь, содействие в оформлении соцвыплат.Указ подписан губернатором. Ознакомиться с текстом документа можно на минсоцзащиты в разделе «Помощь участникам СВО».